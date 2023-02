Kriminalstatistik 2022: So viele Straftaten wie vor Corona Stand: 08.02.2023 14:51 Uhr Niedrige Einbruchszahlen, aber deutlich mehr Taschendiebstähle und viel mehr geklaute Fahrräder in Hamburg. Das sind einige Ergebnisse der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr. Die wurde am Mittwoch im Polizeipräsidium vorgestellt.

Nach zwei Jahren Pandemie war 2022 fast schon wieder ein normales Jahr: Die Zahl der Straftaten insgesamt lag laut der Hamburger Kriminalstatistik mit 211.239 ähnlich hoch wie im Vor-Corona Jahr 2019. Im Vergleich zu 2021 stieg die Zahl um 13 Prozent. Die Zahl der Straftaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl sei - mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre - historisch niedrig. "Das Risiko, von Straftaten betroffen zu sein, ist so gering wie zuletzt 1979", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD).

Historischer Tiefstand bei Tötungsdelikten

Was selbst die Polizei überrascht: Es gab lediglich 2.500 Wohnungseinbrüche in Hamburg, das sind deutlich weniger als vor der Pandemie. Einen historischen Tiefstand gab es auch bei den Tötungsdelikten mit elf Fällen, so wenige wie zuletzt Anfang der 1970er-Jahre. Und alle diese Taten konnten aufgeklärt werden. Von so einer Quote ist die Polizei bei den Fahrraddiebstählen weit entfernt: Die haben erneut zugenommen auf fast 15.000 Fälle - und dabei werden viele gar nicht angezeigt. Laut Polizei werden die Räder wie E-Bikes auch immer teurer und deshalb besonders gern geklaut.

Zunahme bei den Betrugsfällen

Einen Anstieg verbuchte die Polizei bei der Gewaltkriminalität. Im Vergleich zu 2021 betrug die Zunahme 11,5 Prozent, im Vergleich zu 2019 gut 5,5 Prozent. In 72 Fällen wurde der Statistik zufolge mit einer Schusswaffe gedroht oder geschossen. Das seien 19 Fälle weniger als 2019 und 7 weniger als 2021. Zugenommen haben auch Betrugsfälle von falschen Polizisten und Schockanrufe per Telefon. Und aufgrund der hohen Spritpreise gab es beim Tank-Betrug an den Zapfsäulen ein Plus von fast 70 Prozent.

