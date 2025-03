Regierungsbildung in Hamburg stockt: SPD vertagt Vorentscheidung Stand: 21.03.2025 17:04 Uhr Die Vorentscheidung für die künftige Regierung Hamburgs wird verschoben. Wie NDR 90,3 erfuhr, tagt der SPD-Landesvorstand überraschend erst Samstagabend.

Bei den Sondierungen der SPD sind offensichtlich Probleme aufgetreten. Zweimal waren die Sozialdemokraten mit Grünen und CDU zusammengekommen. Danach hieß es am Mittwoch, die Sondierungen seien abgeschlossen, die Fragen weitgehend geklärt. Und: Der SPD-Landesvorstand entscheide am Donnerstag oder spätestens am Freitag, mit wem er formelle Koalitions-Verhandlungen führen möchte.

SPD-Landesvorstand tagt erst Samstag

Doch heute Mittag erfuhr NDR 90,3, dass sich der SPD-Landesvorstand überraschend erst Samstag um 18 Uhr trifft. Ein Parteisprecher begründet das mit Terminproblemen. Dagegen spricht, dass die Sitzung per Videokonferenz zumindest ortsunabhängig stattfinden soll.

SPD-Spitze schweigt zu weiteren Gesprächen

Die SPD soll nach NDR-Informationen möglicherweise noch einmal mit den Grünen ein klärendes Gespräch suchen - und zwar noch Freitag. Über all das schweigt die SPD-Spitze.

