SAGA feiert Richtfest für Neubauquartier in Stellingen Stand: 10.04.2024 15:31 Uhr Trotz der Baukrise entsteht in Hamburg noch neuer Wohnraum. In Stellingen hat die SAGA am Mittwoch Richtfest für 153 Sozialwohnungen gefeiert. Dabei geht es auch um das günstige Bauen.

Früher stand am Sportplatzring die Stadtteilschule Stellingen, jetzt wächst hier ein großes Neubauquartier in die Höhe. 170 Sozialwohnungen hatte die SAGA schon geschaffen, jetzt kommen weitere 153 hinzu - in dunklem Backstein mit gläsernen Balkonen. Wohnen für Kaltmieten von 6,90 Euro pro Quadratmeter, verspricht SAGA-Vorstandsmitglied Snezana Michaelis den künftigen Bewohnern und Bewohnerinnen: "Ich rede hier vor allem von Mieterinnen und Mietern mit kleinem und mittlerem Einkommen, denen sich die SAGA seit mehr als 100 Jahren verpflichtet fühlt."

Günstiger Wohnraum trotz "explodierter" Baukosten

Hamburg subventioniert den Bau in Stellingen kräftig. Dennoch kämpft die städtische Wohnungsgesllschaft mit explodierten Baukosten. Aber: "Das ist für uns als SAGA kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Im Gegenteil. Gerade in der vorherrschenden Krise sehen wir uns verpflichtet, gegen den Trend weiter zu bauen", erklärt Michaelis. Die SAGA entwickelt aus diesem Grund günstige Effizienzhäuser - ohne Keller und Tiefgarage, mit genormten Treppenhäusern und kleineren Fluren.

