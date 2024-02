Dramatischer Einbruch beim privaten Wohnungsbau in Hamburg Stand: 29.02.2024 19:06 Uhr Der private Wohnungsbau in Hamburg bricht ein - um 85 Prozent ging der Neubau durch die freien Wohnungsunternehmen im Verband BFW Nord zurück. Durch weniger Bautätigkeit drohen nun noch höhere Mieten.

Für nur noch 770 Wohnungen begann der Verband letztes Jahr in Hamburg den Bau - nach 5.200 im Jahr davor: Solch einen Einbruch gab es in Hamburg noch nie, sagt BFW Nord-Chef Sönke Struck: "Es ist in der Tat noch schlimmer gekommen als wir gedacht haben. Wir haben jetzt einen Absturz von 85 Prozent in den Baubeginnen."

Verband rechnet mit Auswirkungen auf Wohnungssuche

Seit Jahren warnen die Wohnungsunternehmen genau davor - und vor immer teureren Auflagen bei Klimaschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit. Nun bekomme die Politik die Quittung, meint Struck - und die Mieterinnen und Mieter: "Es werden auch Haushalte, die vielleicht 14 oder 15 Euro Miete zahlen können, ein Problem haben, eine Wohnung zu finden, weil einfach der Nachschub an Neubauwohnungen nicht mehr da sein." Der Bund müsse sofort viele Baubestimmungen aushebeln, sonst gebe es keinen Neubau mehr.

Der BFW Landesverband Nord erhebt seit 2010 jedes Jahr Daten zur Bautätigkeit der rund 230 Mitgliedsunternehmen, die zudem rund 180.000 Wohnungen verwalten. In Hamburg sind die Unternehmen den Angaben zufolge für mehr als 60 Prozent des Neubauvolumens verantwortlich.

