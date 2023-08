S-Bahnhof Diebsteich: Wiedereröffnung verzögert sich Stand: 31.08.2023 18:44 Uhr Der Hamburger S-Bahnhof am Diebsteich bleibt noch fast ein Jahr länger gesperrt als geplant. Die Deutsche Bahn wird mit den Bauarbeiten nicht rechtzeitig fertig.

Der S-Bahnhof Diebsteich ist bereits seit Oktober 2022, also fast ein Jahr lang gesperrt. Dort wird für den neuen Fernbahnhof Altona gebaut. Die Züge der Linien S21 und S3 fahren ohne Stopp an der Haltestelle, Anwohnende müssen in den Bus umsteigen. Eigentlich sollte der S-Bahnhof in wenigen Wochen fertig sein, doch die Wiedereröffnung verzögert sich jetzt um fast ein Jahr. Die Internetseite "Nahverkehr Hamburg" hatte zuerst darüber berichtet.

Wiedereröffnung wohl erst im August 2024

Eine Bahnsprecherin bestätigte NDR 90,3 am Donnerstag, dass sich der Gesamtablauf verzögert, da Pläne für die Unterführung überarbeitet werden mussten. Stand jetzt kann der S-Bahnhof Diebsteich erst im August 2024 wieder in Betrieb gehen. Für Fahrgäste kommen schon in den Herbstferien Mitte Oktober neue Einschränkungen hinzu: Wegen Gleisarbeiten fahren dann keine S-Bahnen zwischen den Haltestellen Altona und Stellingen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.08.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr