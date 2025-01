S-Bahnhof Diebsteich in Hamburg: Wiedereröffnung erst im Februar Stand: 28.01.2025 12:21 Uhr Eigentlich sollte der S-Bahnhof Diebsteich in Hamburg endgültig Ende Januar wiedereröffnet werden, nun gibt es einen neuen Termin: den 7. Februar. Grund ist eine beschädigte Weiche. Bis dahin müssen Fahrgäste der S-Bahn eine Sperrung hinnehmen. Zwischen Altona und Stellingen sowie zwischen Holstenstraße und Stellingen fährt kein Zug.

Mehrmals schon hat die Bahn die Eröffnung des S-Bahnhofs Diebsteich verschoben. Erst sollte er im Oktober 2023 in Betrieb gehen, dann im August 2024. Da war der Bahnhof angeblich fertig, es fehlten aber Expertinnen und Experten für die technische Abnahme. Die sollten im Januar den neuen Bahnsteig checken. Aber vergangenes Wochenende wurde laut der Bahn bei Gleisbauarbeiten eine Weiche beschädigt. Deswegen muss die Eröffnung erneut verschoben werden.

Schienenersatzverkehr wird fortgesetzt

Zwischen Altona und Stellingen sowie zwischen Holstenstraße und Stellingen fahren bis zum 7. Februar keine Züge. Und der Bus-Ersatzverkehr fährt nur zwischen Stellingen und Holstenstraße.

Fahrgäste müssen teilweise mehrfach umsteigen

Wer mit der S3 von Altona nach Pinneberg will, muss erst in Altona in die S2 umsteigen - die zudem nur alle zehn Minuten verkehrt - und steigt dann nochmal in der Holstenstraße auf den Ersatzbus um. In Gegenrichtung gilt es andersrum. Pro Richtung fahren in den Hauptverkehrszeiten vier Ersatzbusse alle zehn Minuten. Zwischen Pinneberg und Altona können Fahrgäste auch auf den Regionalverkehr ausweichen. Die Fahrzeit kann sich um bis zu 20 Minuten verlängern.

S5 nur zwischen Sternschanze und Stade

Die S5 fährt derzeit nur zwischen Sternschanze und Stade. Der S-Bahnhof Diebsteich wird leicht verschoben, weil dort bis 2027 der neue Fernbahnhof Altona entsteht.

