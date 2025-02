S-Bahnhof Diebsteich in Hamburg nach Umbau wieder in Betrieb

Stand: 07.02.2025 10:05 Uhr

Mehr als zwei Jahre lang ist die S-Bahnstation Diebsteich in Hamburg neben dem im Bau befindlichen neuen Bahnhof Altona umgebaut worden. Am Freitag wurde sie wieder in Betrieb genommen. Die Linien S3 und S5 fahren wieder planmäßig.