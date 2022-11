S-Bahn in Hamburg: Neuer Zug bietet Arbeitsplätze Stand: 17.11.2022 11:23 Uhr Die Hamburger S-Bahn setzt neuerdings einen Zug ein, in dem es Plätze zum Arbeiten gibt: Der "Ideenzug" ist auf der Linie S2 im Einsatz - und zwar werktags zwischen Altona und Bergedorf in den Hauptverkehrszeiten.

Wer während der Fahrt arbeiten möchte, findet in dem Zug eine Arbeitstheke, gepolsterte Stehhocker, WLAN und Steckdosen vor - zum Beispiel um einen Laptop dort komfortabel nutzen zu können. Dazu kommen großformatige Displays, auf denen man aktuelle Informationen zu Anschlüssen und alternative Verbindungen ablesen kann. Beim Halt an der Station sollen weitere Bildschirme über den Türen abhängig von der Position des Zugs den schnellsten Weg zum Ausgang anzeigen.

S-Bahn will Rückmeldungen sammeln

Die Entwicklungen stammen aus dem S-Bahn-Prototyp "IdeenzugCity" der Deutschen Bahn, in dem das Unternehmen Lösungsansätze für den Nahverkehr der Zukunft in Metropolen entwickelt. "Wir haben mit den Fahrgästen zusammen überlegt, wie die S-Bahn der Zukunft aussehen könnte", sagte S-Bahnsprecher Christoph Dross im Gespräch mit NDR 90,3. Die Gestaltung des Zuges biete auch eine Möglichkeit, während der Stoßzeiten die Kapazitäten besser zu nutzen, "damit mehr Fahrgäste unterkommen". Die Rückmeldungen der Fahrgäste sollen direkt in die Vorbereitungen der nächsten Zug-Serie der S‑Bahn Hamburg einfließen.

Zug ist äußerlich gut zuerkennen

Der Zug ist am Außendesign von den normalen Zügen zu unterscheiden: Statt der üblichen roten Farbe ist er in hellem Grau gehalten und außen als "Ideenzug" gesondert beschriftet.

