Stand: 26.06.2024 09:18 Uhr S-Bahn Hamburg: Fahrplan wegen EM-Spiel geändert

Das Fußball-EM-Spiel Tschechien gegen Türkei, das am Mittwochabend im Hamburger Volksparkstadion stattfindet, wirkt sich auf den Fahrplan der S-Bahn aus. Wie ein Sprecher NDR 90,3 sagte, sind die Züge der Linie S2 deshalb am Morgen nur im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. Durch den Anpfiff der Partie - erst um 21 Uhr - muss mehr Personal am späten Abend eingesetzt werden: Da fahren die Züge dann nämlich länger.

