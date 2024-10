Ryanair streicht massiv Verbindungen am Hamburger Flughafen Stand: 10.10.2024 12:14 Uhr Ryanair streicht sein Flugangebot in Deutschland zusammen. In Hamburg fallen ab nächstem Sommer 60 Prozent der Sitzplätze weg. Drei Airports fliegt Europas größte Billigfluglinie gar nicht mehr an. Das gab Ryanair am Donnerstag bekannt.

Das ist ein schwerer Schlag für den Flughafen Hamburg und viele Fluggäste. Allein in Fuhlsbüttel bietet die irische Biligfluglinie 400.000 Passagier-Sitze weniger an ab nächstem Sommer. Ein sichtbar frustrierter Ryanair-Chef Eddie Wilson sagte NDR 90,3: "In Hamburg streichen wir 60 Prozent der Sitzplatzkapazität. Elf Verbindungen fallen weg. Malaga, Zadar, Valencia und Porto werden nächstes Jahr nicht mehr angeflogen, auch Edinburgh fällt weg."

Deutlich weniger Flüge nach Mallorca ab Hamburg

Ryanair fliegt ab Hamburg dann nur noch nach London, Dublin, Alicante, Danzig und Mallorca, dünnt die Anzahl der Flüge außerdem aus. Nach Palma gibt es pro Woche nur noch 7 statt jetzt 17 Verbindungen.

Ryanair-Chef beklagt hohe Steuern und Gebühren

Wilson schimpfte auf die Bundesregierung: Mit der im Mai erhöhten Luftverkehrssteuer mache sie günstige Flüge unmöglich. Deshalb zahle man in Deutschland die höchsten Flugpreise Europas. Viele Menschen könnten nun nicht mehr fliegen, auch weil Verbindungen fehlten, so der Ryanair-Chef.

Noch schlimmer als Hamburg trifft es die Flughäfen in Dortmund, Dresden und Leipzig. Sie fliegt die Billigfluglinie gar nicht mehr an.

