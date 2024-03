Neuer Flugplan: Flughafen Hamburg bietet neue Strecken an Stand: 22.03.2024 12:18 Uhr Der Hamburger Airport bekommt neue Reiseverbindungen. Gleich drei Fluggesellschaften steuern neue Strecken an - darunter eine Langstreckenverbindung. Andere Flugziele wie Mallorca und die Türkei werden ab Ostersonntag häufiger bedient.

Ostersonntag tritt nicht nur die Sommerzeit in Kraft - auch der neue Sommerflugplan. Seit Jahren müht sich der Hamburg Airport um eine zweite Langstreckenverbindung - neben der nach Dubai. Ab 1. Juli kommt der Nonstopflug nach Doha dazu, den Qatar Airways täglich per Boeing 787 anbietet.

Neue Verbindungen nach Katar und Moldau

Das Emirat Katar ist ein internationales Drehkreuz, freut sich Flughafensprecherin Katja Bromm, für weltweit mehr als 170 Fernziele. Ab April kommt Chisinau dazu. Moldaus Hauptstadt fliegt "HiSky Europe" zweimal die Woche ab Fuhlsbüttel an. Neu sind Flüge nach Manchester mit Eurowings, später auch nach Jerez de la Frontera (Spanien) und Zakynthos (Griechenland).

Flüge nach Tunis und Rom

Wizz Air startet nach Rom, vier wöchentliche Flüge sind geplant. Und Nouvelair nimmt den Linienbetrieb nonstop nach Tunis in Tunesien auf. Nach Mallorca gibt es mit dem neuen Flugplan 14 Prozent mehr Abflüge - bis zu zwölf am Tag. Insgesamt bietet der Flughafen Hamburg 120 Direktziele an. Ostern steht schon die erste Bewährungsprobe an. Von Gründonnerstag bis Ostermontag erwartet Fuhlsbüttel 215.00 Passagiere, 10.000 mehr als im Jahr davor.

