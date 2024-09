Mehr verspätete Nachtflüge am Hamburger Flughafen in diesem Jahr

Stand: 25.09.2024 12:34 Uhr

Am Hamburger Flughafen gibt es auch in diesem Jahr viele verspätete Nachtflüge. Bis September sind rund 670 Flugzeuge am Helmut-Schmidt-Airport zwischen 23 Uhr und Mitternacht gestartet oder gelandet.