Stand: 29.07.2024 16:00 Uhr Rot-Grün fordert Nachhaltigkeitsstrategie für Hamburg

In Hamburg fordern die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen vom Senat eine Nachhaltigkeitsstrategie. Mit der sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) erreicht werden, so ein gemeinsamer Antrag, über den die Bürgerschaft nach der Sommerpause am 4. September entscheiden soll. Hamburg hatte sich 2017 verpflichtet, die "Sustainable Development Goals" (SDG) umzusetzen, die ein würdevolles Leben für alle Menschen ermöglichen und die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft sichern sollen. Es geht um Themen wie Armut, Gesundheit, Chancengleichheit, aber auch Natur- und Klimaschutz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.07.2024 | 16:00 Uhr