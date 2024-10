Richtfest für 106 neue Wohnungen in Lokstedt Stand: 01.10.2024 06:52 Uhr Bis in den Abend wurde gefeiert: Im Hamburger Stadtteil Lokstedt wurde am Montag das Richtfest für 106 neue Wohnungen am Lohkoppelweg gefeiert. Doch die Genossenschaft Kaifu-Nordland musste bei dem Projekt bürokratische Hemmnisse überwinden.

Mehr als zehn Jahre hat es von der Bau-Idee bis zum Richtfest gedauert. Erst musste die Genossenschaft die Pläne ändern, weil eine andere Bezirksversammlung gewählt wurde, die neue Forderungen stellte. Doch nicht nur das. Dennis Voss, Vorstand von Kaifu-Nordland, sagte: "Der Bebauungsplan musste aus formalen Gründen nochmal neu aufgesetzt werden. Dann hat das Genehmigungsverfahren aus unserer Sicht zu lange gedauert." So rutschte der Bau in die Zins- und Baukostenkrise. Laut Voss mussten deshalb die Mieten neu kalkuliert werden. Sie wurden teurer.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ärgert so etwas. Beim Richtfest meinte er, Hamburg baue eigentlich effektiv. "Wir haben ja über 100.000 neue Wohnungen in den letzten Jahren fertiggestellt, weil alle an einem Strang gezogen haben - der Senat, die Behörden aber eben auch die Wohnungswirtschaft." Die Folge: Hamburgs Durchschnittsmiete lag bei moderaten 9,16 Euro kalt pro Quadratmeter, wie der Zensus 2022 ergab.

