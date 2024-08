Wandsbek: Grundstein für 141 neue SAGA-Wohnungen gelegt

Stand: 07.08.2024 12:31 Uhr

In Wandsbek hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA am Mittwoch den Grundstein für 141 Sozial-Wohnungen gelegt. Sie entstehen auf einem ehemaligen Schulgelände in der Stephanstraße. Die sechs Mietshäuser werden nach dem Baukastenprinzip gebaut.