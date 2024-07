Stand: 04.07.2024 08:29 Uhr Rekord bei Mitgliederzahl in Fußball-Vereinen

Fast 68.000 Kinder spielen in Hamburg Fußball in einem Verein. Das ist die höchste Zahl, die es jemals gab. Und es könnten noch viel mehr sein. Laut Christian Okun, Präsident des Hamburger Fußball-Verbands, stehen aktuell rund 5.500 Jungen und Mädchen auf Wartelisten. Es fehle jedoch an Betreuern und Trainern für Jugendmannschaften - und es fehle an Fußballplätzen. Nicht nur in Hamburg, auch bundesweit spielen immer mehr Menschen Fußball. Die Vereine im Deutschen Fußball-Bund hatten in der vergangenen Saison rund 7,7 Millionen Mitglieder. Das ist eine Steigerung von fast 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

