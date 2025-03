Stand: 31.03.2025 17:33 Uhr Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Wilhelmsburg

Nach einem Verkehrsunfall im Hamburger Süden ist eine 32 Jahre alte Fahrradfahrerin gestorben. Sie erlag ihren Verletzungen, nachdem sie am Sonnabend mit einem Transporter zusammengestoßen war. Die junge Frau war mit einem Rennrad in Wilhelmsburg unterwegs, als es am Ellerholzweg zu der Kollision kam. Sie stürzte und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie noch am Nachmittag verstarb.

