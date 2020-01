Stand: 13.01.2020 10:33 Uhr - NDR 90,3

Müllwagen überfährt Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wandsbek ist am Montagmorgen ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Der etwa 60 Jahre alte Mann wurde von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und überrollt.

Radfahrer stirbt bei Unfall in Wandsbek NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.01.2020 11:00 Uhr In Hamburg ist es erneut zu einem Unfall mit einem abbiegenden Lastwagen und einem Radfahrer gekommen. Der etwa 60 Jahre alte Mann wurde in Wandsbek von dem Müllwagen überrollt.







4,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Beim Abbiegen übersehen

Der Unfall spielte sich um kurz vor neun Uhr im Berufsverkehr ab: Der Radfahrer war auf der Rüterstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung Wendemuthstraße den Fußgängerüberweg überqueren. In diesem Moment näherte sich von hinten ein Müllfahrzeug eines privaten Entsorgungsunternehmens, das im Auftrag der Stadtreinigung alte Weihnachtsbäume einsammelt. Das Fahrzeug wollte nach rechts in die Wendemuthstraße abbiegen, dabei übersah der Fahrer den Radfahrer.

Lkw-Besatzung unter Schock

Der Mann wurde von dem Lkw erfasst und unter das Fahrzeug gedrückt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Auch die weiteren Mitarbeiter auf dem Müllwagen und eine Zeugin wurden seelsorgerisch behandelt. Es handele sich wahrscheinlich um einen klassischen Abbiegeunfall, sagte ein Polizeisprecher.

Die Unfallstelle an der viel befahrenen Rüterstraße Ecke Wendemuthstraße wurde für den Einsatz abgesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2020 | 11:00 Uhr