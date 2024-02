Psychiatrie in Hamburg: Linke kritisiert fehlende Berichte

Stand: 11.02.2024 11:14 Uhr

Wer schwerst psychisch krank ist, der kommt in ein psychiatrisches Krankenhaus. Was dort hinter verschlossenen Türen passiert, wird in Hamburg von einer unabhängigen Kommission überprüft. Doch seit mehr als vier Jahren wurde kein Bericht dieser Kommission mehr veröffentlicht.