Psychiatrie-Neubau in Alsterdorf eröffnet

Stand: 29.01.2024 13:56 Uhr

Menschen mit psychischen Erkrankungen können in Hamburg künftig besser versorgt werden. Am Montag ist der Neubau für Psychiatrie und Psychotherapie am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf feierlich eröffnet worden - nach drei Jahren Bauzeit.