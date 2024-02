Prozess gegen G20-Gegner: Nur noch zwei Angeklagte übrig

Stand: 08.02.2024 14:17 Uhr

Der sogenannte Rondenbarg-Prozess wird nur noch gegen zwei Angeklagte fortgesetzt. Sie sollen am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg bei einem gewalttätigen Aufmarsch mitgelaufen sein. Zwei weitere Angeklagte distanzierten sich am Donnerstag in einer Erklärung von Gewalt - das Gericht stellte danach den Prozess gegen sie gegen eine Geldbuße ein.