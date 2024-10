Stand: 18.10.2024 12:10 Uhr Protestaktion am Hamburger Rathaus gegen Kürzungen bei ARD/ZDF

Am Hamburger Rathaus haben Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Campact am Donnerstagabend eine Projektion der Figur aus der "Sendung mit der Maus" auf die Fassade gezeigt. Unter der Abbildung stand der Schriftzug "Keine Kürzungen bei ARD und ZDF". Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Kampagne der Gruppe, die damit auf geplante Einsparungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufmerksam machen will. Die Maus-Projektion ist derzeit in mehreren Städten zu sehen.

