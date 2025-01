Stand: 29.01.2025 17:43 Uhr Protest am Hamburger Flughafen gegen Abschiebung

Am Hamburger Flughafen hat es am Mittwoch einen Protest gegen eine Sammelabschiebung nach Bulgarien gegeben. Wie viele Menschen an Bord der Maschine waren, ist nicht bekannt. An dem Protest beteiligten sich rund zwei Dutzend Menschen, sie trugen Schilder mit Aufschriften wie "Alle bleiben". Im Fokus des Protests stand das Schicksal einer 20-jährigen Syrerin, deren Asylanträge in Bulgarien bereits zweimal abgelehnt worden waren.

