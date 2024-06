Stand: 21.06.2024 16:36 Uhr Polizeieinsatz nach Schüssen in Winterhude

Polizei-Großeinsatz in Winterhude: In einer Flüchtlingsunterkunft am Tessenowweg sollen am Freitagnachmittag Schüsse gefallen sein. Die Polizei hat eine verdächtige Person in Gewahrsam genommen. Bei der Waffe handelt es sich vermutlich um eine Schreckschusspistole. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler und Ermittlerinnen prüfen nun, ob es weitere Schützen gibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.06.2024 | 16:00 Uhr