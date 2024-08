Stand: 12.08.2024 16:00 Uhr Polizei und Stadtreinigung sammeln kaputte Fahrräder ein

Am Montag haben Polizei und Stadtreinigung rund um den Michel kaputte Fahrräder eingesammelt. Arbeiterinnen und Arbeiter gingen durch das Viertel und öffneten die Schlösser. Wer ein rotes Schild an seinem Rad hat, muss es innerhalb von zwei Wochen entfernen oder reparieren. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtreinigung nach eigenen Angaben etwa 4.500 Räder entsorgt - ein Teil davon wurde repariert und verkauft. Am Montag sei jedoch kein Rad dabei gewesen, was sich reparieren ließe.

