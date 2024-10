Stand: 25.10.2024 15:14 Uhr Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff in Hamburg-Wilhelmsburg

Die Hamburger Polizei sucht nach Zeugen, die Donnerstagabend in Wilhelmsburg einen sexuellen Übergriff mitbekommen haben. Eine 32-jährige Radfahrerin fuhr den Honartsdeicher Weg in Richtung Schlenzigstraße, als sich ihr ein Radfahrer näherte und sie bedrängte. Außerdem zerrte er an ihrer Jacke. Im Verlauf stürzten die beiden zu Boden. Der Angreifer ließ daraufhin von der Frau ab und fuhr in Richtung Veddel.

