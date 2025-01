Stand: 09.01.2025 18:36 Uhr Polizei fasst Drogendealer

Zivilfahnder haben am Mittwoch mehrere Drogendealer festgenommen. In der Steglitzer Straße in Jenfeld durchsuchten sie am Abend die Wohnung eines 36-Jährigen. Außerdem fassten sie zwei mutmaßliche Komplizen. Die Polizei stellte 170 Portionen Marihuana, mehrere Mobiltelefone und fast 1.900 Euro mutmaßliches Drogengeld sicher. Bereits am Nachmittag hatten die Zivilfahnder im Dulsberg-Park drei tatverdächtige Dealer festgenommen sowie Marihuana und 570 Euro sichergestellt.

