Pogromnacht vor 86 Jahren: Gedenken im Grindelviertel Stand: 09.11.2024 15:36 Uhr Im Hamburger Grindelviertel wird heute der Pogromnacht vor 86 Jahren gedacht. Nationalsozialisten drangsalierten und töteten damals in ganz Deutschland Juden, verwüsteten ihre Geschäfte und brannten Synagogen nieder.

Die Bornplatzsynagoge am Grindel war ein Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg und weit darüber hinaus. Am 9. November 1938 setzte ein nationalsozialistischer Mob das Gebäude in Brand. Im Jahr darauf wurde es auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen.

Tschentscher: "Wir dulden keinen Antisemitismus"

Heute erinnert nur ein großes Mosaik im Boden an die Umrisse des Gotteshauses. Genau dort wird heute Abend der Ereignisse vor 86 Jahren gedacht - und auch der aktuellen Bedrohungen für jüdisches Leben. "Jüdinnen und Juden haben einen festen Platz in unserer Stadtgesellschaft", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher schon im Vorfeld und ergänzt: "Wir dulden keinen Antisemitismus." Mit vielen Kerzen wird heute im Grindelviertel unter dem Motto "Grindel leuchtet" auch der in der NS-Zeit Ermordeten gedacht. Und für einen Wiederaufbau der Bornplatzsyagoge laufen die Vorarbeiten. Bund und Stadt geben dafür jeweils 65 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.11.2023 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit