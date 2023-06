Hamburg: Café Seeterrassen in Planten un Blomen ist gerettet Stand: 12.06.2023 16:53 Uhr Der Bezirk Mitte kauft den 1950er-Jahre-Bau von der Hamburg Messe GmbH und wird ihn sanieren. Das gab der Senat am Montag bekannt. Details sollen am Mittwoch vorgestellt werden.

Der spezielle Pavillon, in dem sich das Café Seeterrassen befindet, wurde 1953 für die internationale Gartenbauausstellung gebaut - und sollte eigentlich nur 10 bis 20 Jahre stehen. Dementsprechend sanierungsbedürftig ist der Bau jetzt nach 70 Jahren. Vergangenen Sommer war bekannt geworden, dass der Bau so schlimm mit Schimmel befallen ist, dass er gar nicht mehr genutzt werden durfte.

Kein Abriss und Neubau geplant

Abriss und Neubau des Café Seeterrassen würden gut 15 Millionen Euro kosten. Eine Sanierung soll laut eines vom Bezirk Mitte in Auftrag gegebenen Gutachtens rund zehn Millionen Euro kosten, also ein Drittel weniger. Diese Mittel zu beschaffen habe bis jetzt gedauert, hört man aus dem Bezirksamt. Das benötigte Geld soll nämlich aus etlichen Töpfen aufgebracht werden.

VIDEO: Hamburg damals: 70 Jahre Café Seeterrassen (4 Min)

Senat will Pläne für Sanierung vorstellen

Weil das Gebäude in wirklich sehr schlechtem Zustand ist, empfiehlt das Gutachten es bis zum Rohbau zurückzubauen. Dem würden dann auch die Aufstockung des Gebäudes von 1973 und andere Umbauten zum Opfer fallen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass das Café nach der Sanierung mehr dem Original-Bau ähnelt als jetzt. Die genauen Details sind bislang nicht bekannt, sie sollen am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin vorgestellt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.06.2023 | 17:00 Uhr