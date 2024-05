Stand: 24.05.2024 17:24 Uhr Pkw-Unfall in Hamburg-Lokstedt

In Lokstedt sind am Freitagnachmittag zwei Pkw an der Ecke Hugh-Greene-Weg/Julius-Vosseler-Straße zusammengestoßen. Dabei überschlug sich eines der Unfallfahrzeuge. Zwei Personen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei sperrte die Julius-Vosseler-Straße stadtauswärts für rund eine Stunde.

