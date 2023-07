Pinkes Containerschiff "ONE Innovation" zu Gast im Hamburger Hafen Stand: 15.07.2023 17:36 Uhr Ein besonderer Containerriese ist zum ersten Mal zu Gast in Hamburg: Die "ONE Innovation" ist das größte Schiff der Reederei "One Ocean Network Express" (ONE).

Das magenta lackierte Containerschiff lief am Sonnabendnachmittag im Hamburger Hafen ein und machte mithilfe von vier Schleppern am Burchardkai fest. Dutzende Menschen kamen, um den Einlauf zu fotografieren. Einige trugen sogar extra pinke Shirts. Der Frachter soll bis Dienstag kommender Woche an dem Containerterminal liegen.

"One Innovation" ist 400 Meter lang

Mit einer Länge von 400 Metern und einer Breite von 61,40 Metern gehört die "ONE Innovation“ zu den größten Containerschiffen der Welt. Sie hat eine Kapazität von 24.134 Standardcontainern.

Nach Angaben der Reederei soll das Design des Schiffes einen Betrieb mit weniger Kraftstoffverbrauch möglich machen. Die "ONE Innovation" hat demnach einen Bugwindschutz, eine Energiesparvorrichtung und ein Abgasreinigungssystem.

Die "ONE Innovation" soll zwischen Asien und Europa fahren und zum regelmäßigen Gast im Hamburger Hafen werden.

