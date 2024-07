Stand: 08.07.2024 17:35 Uhr Pflegeheim: Randalierer löst Großeinsatz der Polizei aus

In Heimfeld hat ein randalierender Bewohner einer Pflegeeinrichtung am Montagmorgen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte der 58-Jährige um kurz nach 6 Uhr den Feueralarm ausgelöst und war mit einem Messer bewaffnet über den Flur gelaufen. Seine Beweggründe sind noch unklar. Beamte nahmen den Mann in Gewahrsam, später wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Laut Betreiber Pflegen und Wohnen bestand für die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. An dem Standort werden unter anderem Menschen mit Demenzerkrankungen betreut.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.07.2024 | 18:00 Uhr