Stand: 27.07.2024 06:36 Uhr Organisierte Kriminalität in Hamburg erzielt Millionen-Erträge

Durch Organisierte Kriminalität haben Täter 2023 deutlich höhere Erträge erzielt als noch im Vorjahr. Vergangenes Jahr konnten Kriminelle in Hamburg an mehr als 36 Millionen Euro kommen, fast doppelt so viel wie noch 2022. Ein Schwerpunkt ist dabei der Drogenhandel, sagt der Hamburger Senat auf eine CDU-Anfrage. Im Rahmen der Ermittlungen wurden rund 30 Verdächtige verhaftet und weitere 24 Personen vorläufig festgenommen. Die CDU fordert angesichts dieser Zahlen, dass die Vermögenswerte der Täter konsequent abgeschöpft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.07.2024 | 06:30 Uhr