Stand: 14.07.2024 10:07 Uhr Olympia-Test in Hamburg: Basketballer besiegen Niederlande klar

Deutschlands Basketballer nehmen Fahrt auf für ihre olympische Medaillen-Mission. Das Weltmeister-Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte die Niederlande in einem Testspiel in Hamburg mit 95:50 (49:25) und präsentierte sich exakt zwei Wochen vor dem Olympia-Auftakt in starker Verfassung. Bester Werfer vor 10.713 Zuschauern in der Arena im Volkspark war Andreas Obst mit 18 Punkten. Der Braunschweiger Schröder kam auf 13 Zähler, der Salzgitteraner Daniel Theis auf 16. Mehr zum Spiel bei Sportschau.de.

