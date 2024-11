Stand: 25.11.2024 18:27 Uhr Ohlsdorf: Zwei Straßennamen werden geändert

In Ohlsdorf werden nach langjährigen Diskussionen zwei Straßen umbenannt. Grund ist die koloniale Vergangenheit. Der Woermannsweg wird in Louisa-Kamana-Weg umbenannt und der Woermanstieg in Cornelius-Fredericks-Stieg, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Montag mit. Der vorherige Namensgeber Adolph Woermann war Anfang des 20. Jahrhunderts an dem Völkermord in Namibia beteiligt. Die beiden neuen Namen erinnern an zwei Persönlichkeiten, die Opfer der Kolonialherrschaft wurden oder dagegen kämpften.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2024 | 18:00 Uhr