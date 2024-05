Offshore-Arbeit: IG Metall Küste fordert weitere Sicherheitsmaßnahmen Stand: 24.05.2024 14:27 Uhr Gut 30.000 Menschen arbeiten in der Offshore-Windindustrie. Mit dem Ausbau der Anlagen auf hoher See wird sich die Zahl der Mitarbeitenden auf 55.000 bis zum Jahr 2045 erhöhen, schätzt die IG Metall Küste. Die Gewerkschaft hat jetzt Forderungen zu Arbeitssicherheit und Rettungskonzepten gestellt.

Es geht zum einen um die Frage, ob ein Windpark eine normale Arbeitsstätte im Sinne des Gesetzes ist. Dann müssten auf jeder Anlage Pausenräume und Toiletten vorhanden sein. Das ist zur Zeit nicht der Fall. Zum anderen geht es um die Frage, was im Notfall passiert.

Windparks bis zu 350 Kilometer entfernt

Viele Windparks sind heutzutage 30 bis 40 Kilometer vom Land entfernt. In Zukunft werden sie bis zu 350 Kilometer weit entfernt sein. Da sind Rettungshubschrauber nicht so schnell vor Ort und Techniker müssen sich zunächst selbst helfen können. Laut Gewerkschaft sollten deshalb immer mindestens drei Menschen gleichzeitig vor Ort arbeiten. So kann sich einer um den Verunfallten kümmern und ein anderer kann Rettungskräfte alarmieren.

Zugriff auf Internet und Rettungshubschrauber

Um Rettungskräfte alarmieren zu können, braucht es auch eine verlässliche Internetverbindung, um beispielsweise auch Telemedizin nutzen zu können. Fluchtwege müssen ebenso einheitlich sein, wie die Punkte, wo Erste-Hilfe- und andere Rettungsmittel zu finden sind. Außerdem fordert die IG Metall Küste, dass ständig drei Rettungshubschrauber an der Küste bereit stehen.

