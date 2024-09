Stand: 24.09.2024 20:10 Uhr Offenbar doch kein Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Wandsbek

Die Pläne für ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Wandsbek sind offenbar vom Tisch. Das "Hamburger Abendblatt" berichtete am Dienstag, die Kosten für einen entsprechenden Umbau des ehemaligen Telekom-Komplexes seien zu hoch. Teile des Gebäudes stehen unter Denkmalschutz. Rund 1.300 Plätze sollte das Zentrum haben. Jetzt muss die Innenbehörde dem Bericht zufolge einen neuen Standort suchen. Bis auf Weiteres soll das Ankunftszentrum in Meiendorf bestehen bleiben.

