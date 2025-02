OMR: Größte Digitalmesse Europas bleibt bis 2034 in Hamburg Stand: 27.02.2025 16:23 Uhr Das Online Marketing Rockstars Festival (OMR) gilt als größte Digitalmesse Europas, 2024 kamen etwa 67.000 Besucherinnen und Besucher. Die Hamburger Messe stößt aber immer mehr an ihre Grenzen. Darum gab es in der Stadt Befürchtungen, dass sie gehen könnte. Jetzt ist klar: Die OMR bleibt bis mindestens 2034.

Seit Jahren lockt die Digitalmesse Weltstars nach Hamburg - egal ob Branchen-Promi, Schauspielerinnen oder Top-Sportler. Es kamen schon Stars wie Regisseur Quentin Tarantino, Schauspieler Ashton Kutcher, Kim Kardashian, Musikproduzent Rick Rubin, Künstler Jeff Koons, Tokio Hotel, Tennis-Ass Serena Williams und Sänger Will.i.am.

"Warum sollten wir eine erfolgreiche Reise beenden?"

Hamburg wollte die OMR unbedingt halten, das wurde bei der Vorstellung der Zukunftspläne am Donnerstag deutlich. Hier zu bleiben war für den OMR-Gründer Philipp Westermeyer auch eine emotionale Entscheidung: "Wir sind ja selber ein Teil von Hamburg geworden und sind auch dank Hamburg das geworden, was wir sind." Man habe alles abgewägt - auch die Möglichkeiten, die man sicher international, aber auch national gehabt habe. "Am Ende ist es so, dass wir gesagt haben: Warum sollen wir jetzt eine erfolgreiche Reise beenden", ergänzt Westermeyer. "Das freut uns irrsinnig. Das ist für die Stadt ein wirklich tolles, wichtiges Zeichen und hebt uns auf die Landkarte", sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag.

Neue Konzepte für die Übernachtungen?

Während der OMR musste in den vergangenen Jahren die viel befahrene Karolinenstraße gesperrt werden, viele Hotels waren komplett ausgebucht. "Es gibt inzwischen kluge Konzepte, wie man die Wirkungen reduzieren kann", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Westermeyer kann sich vorstellen, Kreuzfahrtschiffe in den Hafen zu legen, um so die Übernachtungskapazitäten zu erhöhen. Außerdem denkt er darüber nach, das Festival mittelfristig auch auf die Grünanlage Planten un Blomen auszuweiten.

OMR ist seit 2011 stetig gewachsen

Die OMR gibt es seit 2011, mit jedem Jahr wurde sie größer. Seit einigen Jahren belegt sie für ihr Event alle Messehallen. Die kommende OMR findet am 6. und 7. Mai statt, Westermeyer erwartet für 2025 ähnlich viele Besucherinnen und Besucher wie im vergangenen Jahr. Erwartet werden außerdem nicht nur Entscheider und Entscheiderinnen und Macher und Macherinnen der wichtigsten Digitalfirmen der Welt, sondern auch wieder viele Berühmtheiten. In diesem Jahr kommt beispielsweise der Basketballer Dirk Nowitzki.

