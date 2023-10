Neumühlen: Kaimauer-Sanierung beginnt im Frühjahr

Stand: 15.10.2023 14:33 Uhr

Seit sechs Jahren ist die Promenade an der Elbe in Neumühlen gesperrt. Entlang der so genannten Perlenkette war damals die Kaimauer abgesackt, ebenso der Boden darüber. Im kommenden Frühjahr sollen die Reparaturen beginnen - für einen zweistelligen Millionenbetrag.