Neujahrsempfang der SPD-Fraktion: Einstimmung auf Wahlkampf Stand: 19.01.2025 14:57 Uhr Die SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat am Sonntag zum Neujahrsempfang geladen. Mehr als 1.100 Gäste wurden im Rathaus von Fraktionschef Dirk Kienscherf begrüßt.

Darunter waren Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft und der Bezirke, vom Konsularischen Korps, von Vereinen und Verbänden, von Polizei und Feuerwehr. Kienscherf begrüßte auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen, dem Koalitionspartner der SPD. Er sagte zu ihr: "Ich finde, Du bist eine gute Wissenschaftssenatorin. Und Du bist eine gute Zweite Bürgermeisterin." Mit einem Schmunzeln ergänzte er, dass solle auch nach der Bürgerschaftswahl so bleiben.

Zusammenhalt in Deutschland gefordert

Auch die Gastrednerin, die Staatsministerin für Migration und Flüchtlinge, Reem Alabali-Radovan (SPD), ging auf die Wahlen ein. Die Menschen müssten sich entscheiden, es gehe um "Hass oder Haltung". Sie forderte einen neuen Zusammenhalt in Deutschland - ein "wir" das nicht in Ost oder West oder in oben oder unten spalte. Zusammenhalt forderte auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Das einzige, wofür es keine Toleranz geben darf, ist Intoleranz", betonte Tschentscher.

Tschentscher umreißt Wahlprogramm

Unter dem SPD-Slogan "Hamburg vereint" umriss Tschentscher dann das Wahlprogramm der Sozialdemokraten - unter anderem in den Bereichen Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz, Sicherheit und Ordnung, Wohnungsbau und Kinderbetreuung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.01.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Hamburgische Bürgerschaft Bürgerschaftswahl