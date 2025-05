Stand: 05.05.2025 18:10 Uhr Neugraben: Elfjähriges Kind bei Unfall mit Transporter schwer verletzt

Am Montagmittag ist in Neugraben-Fischbek ein elfjähriges Kind bei einem Abbiegeunfall schwer verletzt worden. Zeugen hatten laut Polizei gesehen, wie das Kind in der Cuxhavener Straße / Ecke Neugrabener Bahnhofsstraße bei Rot mit dem Fahrrad über die Ampel fuhr. Dort stieß es mit einem Transporter zusammen. Das Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, es bestehe keine Lebensgefahr.

