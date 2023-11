Neuer Stadtteil Oberbillwerder: Bauvorarbeiten beginnen 2024 Stand: 30.11.2023 16:00 Uhr Nach jahrelanger Planung beginnen nächstes Jahr die Bauvorarbeiten für Oberbillwerder. Für Hamburgs neuen Stadtteil im Bezirk Bergedorf wird massenhaft Sand aufgeschüttelt. Nächste Woche wird der Bebauungsplan ausgelegt.

60 Prozent der Hamburgerinnen und Hamburger haben schon von Oberbillwerder gehört, wie eine Umfrage der städtischen Planungsgesellschaft IBA ergab. Das werden noch mehr, meint deren Chef Kay Gätgens, denn Hamburgs 105. Stadtteil wird richtig groß: "Es ist eben ein Stadtteil mit 15.000 Einwohnern. Das ist im Grunde genommen wie eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Eine Stadt mit allem drum und dran."

Schulen, Kitas und 4.000 Arbeitsplätze entstehen

Vier Schulen, 14 Kitas, 4.000 Arbeitsplätze, eine Fachhochschule und Parks entstehen an der S-Bahnstation Allermöhe. Autos dürfen nur in einem Dutzend sogenannter Mobility Hubs parken. Da kommen jeweils auch Geschäfte, Sozialeinrichtungen und Paketstationen hin, sagt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD): "Die Mobility Hubs sind immer auch an kleinen Quartierszentren gelegen. Insofern sind das die kleinen Zentren und die kleinen schlagenden Herzen Oberbillwerders."

Ab nächstem Jahr wird das Gelände mit ein bis zwei Meter Sand aufgeschüttet. Der Hochbau beginnt in drei Jahren.

