Neue Studie: Hamburg bleibt Deutschlands Stau-Hochburg Stand: 10.01.2024 06:00 Uhr Der Autoverkehr in Hamburg fließt im deutschlandweiten Vergleich am langsamsten. Das ergab der "TomTom Traffic Index" für 2023, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Der Navigationsgerätehersteller TomTom hat in Deutschland Verkehrstrends in insgesamt 27 Städten und Regionen untersucht. Demnach benötigten Autofahrerinnen und Autofahrer im vergangenen Jahr in Hamburg für eine zehn Kilometer lange Strecke durchschnittlich knapp 24 Minuten Fahrzeit. Hamburg ist damit Spitzenreiter in Deutschland - so war es auch schon 2022.

Hamburg vor Berlin, Leipzig, Frankfurt und München

Im neuen Ranking folgen auf Hamburg (23,8 Minuten) die Städte Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main und München. Als nächste norddeutsche Stadt liegt Hannover auf dem zwölften Platz (18,8 Minuten), auf Platz 18 folgt Bremen (16,5 Minuten). Kiel landet auf Platz 24 (14,5 Minuten) - hier sind Autofahrerinnen und Autofahrer demnach durchschnittlich knapp zehn Minuten schneller unterwegs als in Hamburg. Nur in Karlsruhe, Wuppertal und der Ruhrregion Ost war die durchschnittliche Fahrzeit noch niedriger.

Durchschnittsgeschwindigkeit in Hamburg gesunken

Im Jahresvergleich nahm die durchschnittliche Fahrzeit für zehn Kilometer in Hamburg um eine halbe Minute zu. Entsprechend sank auch das Tempo, erläutert TomTom-Verkehrsexperte Ralf-Peter Schäfer: "In der Stadt haben wir im Vergleich zum Vorjahr ein Sinken der Durchschnittsgeschwindigkeit von einem Kilometer pro Stunde festgestellt. Jetzt liegen wir bei 25 Kilometern pro Stunde." Im Hamburger Umland kommt man deutlich schneller voran - mit Tempo 36 im Durchschnitt.

Verkehrslage unter der Woche schlimmer als am Wochenende

Bei einem genaueren Blick auf den Autoverkehr in Hamburg zeigt der "TomTom Traffic Index" deutliche Unterschiede zwischen Wochentagen und Wochenenden auf. An Wochentagen braucht man für eine Fahrt von zehn Kilometern um 8 Uhr durchschnittlich 27,1 Minuten - zur gleichen Uhrzeit an Wochenenden sind es lediglich 18,7 Minuten. Am langsamsten ist der Verkehr unter der Woche um 16 Uhr. Hier beträgt die Zeit für eine Zehn-Kilometer-Fahrt 28,1 Minuten im Durchschnitt.

An Wochenenden ist der Autoverkehr durchschnittlich um 14 Uhr am stärksten (24,2 Minuten für zehn Kilometer). Eine weitere Erkenntnis ist, dass Autofahrerinnen und Autofahrer in Hamburg nachts an Wochenenden im Durchschnitt etwas langsamer unterwegs sind als an Wochentagen.

Höchste Stau-Gefahr am Donnerstagnachmittag

Ein Vergleich der Wochentage zeigt, dass der Berufsverkehr in Hamburg nicht jeden Nachmittag gleich stark ist. Das wird am Beispiel 16 Uhr deutlich: Zu dieser Uhrzeit ist es am Donnerstag besonders zäh - mit fast 30 Minuten Fahrzeit für zehn Kilometer. Mit etwas Abstand folgen gleichauf der Dienstag und der Mittwoch. Freitags und montags geht es um 16 Uhr zumindest etwas schneller, aber immer noch langsamer als an Wochenenden.

Empfehlung: Fahrt ins Büro am Montag oder Freitag

Seit Corona fließt der Verkehr nach der Auswertung von TomTom allgemein besser. Das liegt auch am Homeoffice. Diese Möglichkeit wird seltener am Donnerstag genutzt, da gibt es dann die längsten Staus. TomTom-Verkehrsexperte Schäfer empfiehlt für die Fahrt ins Büro: "Wer weniger Zeit auf dem Weg zur Arbeit verbringen möchte, sollte auf den Montag oder Freitag setzen, wo man schneller vorankommt."

Nicht nur Baustellen behindern den Verkehrsfluss

Der Verkehrsfluss wird laut TomTom von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen die Infrastruktur und ihr Zustand, die Verkehrsdichte, Wetterbedingungen sowie Baustellen und Straßenarbeiten. Auch das Fahrverhalten der Menschen und Geschwindigkeitsbegrenzungen wirken sich auf den Verkehrsfluss aus. Hinzu kommen Ereignisse wie Unfälle und Veranstaltungen.

Der "TomTom Traffic Index" basiert auf anonymisierten Verkehrsdaten von über 600 Millionen vernetzten Fahrzeugen und mobilen Geräten. Das Ranking für das Jahr 2023 umfasst 387 Städte in 55 Ländern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.01.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr