Neue Bauprojekte: Im Hamburger Westen wird es besonders eng

Stand: 21.01.2024 15:54 Uhr

In Hamburgs Westen ballen sich die Großbaustellen: am Autobahndeckel Altona, an der Königstraße, an der Max-Bauer Allee. Dieses Jahr kommt im März eine neue dazu - an der Reventlowstraße in Othmarschen. Vor allem beginnen aber im Sommer dreijährige wechselseitige Sperrungen der Anschlussstelle Bahrenfeld an der A7.