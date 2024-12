Stand: 06.12.2024 13:06 Uhr Neue Akademie für Finanzen in Horn geplant

In Hamburg werden Auszubildende für Finanz- und Steuerrecht künftig in Horn an der Rennbahnstraße lernen. Dort soll ein neues Ausbildungszentrum gebaut werden, das 2028 fertig sein soll. Hamburg investiert rund 40 Millionen Euro. Wie der Senat mitgeteilt hat, wird es das erste Hamburger Hochschulhaus in einer nachhaltigen Holz-Bauweise. Aktuell ist die Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerecht noch am Hammer Steindamm untergebracht, in einem stark sanierungsbedürftigen Gebäude.

