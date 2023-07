Neu gestaltet: So sieht Harburgs Mitte jetzt aus Stand: 02.07.2023 15:27 Uhr Harburgs Mitte hat einen neuen Look: Der Herbert-und-Greta-Wehner-Platz wurde neu gestaltet. Er bietet jetzt auch eine bessere Fahrradroute.

Der 6.500 Quadratmeter große Platz liegt im Herzen Harburgs, genau vor dem Gebäude der ehemaligen Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof. Verbaut wurden 400.000 Klinkersteine im Fischgrät-Verband. Auf diese Weise wurde auch schon der Marktplatz am Sand verschönert. Neben 20 neuen Bäumen gibt es runde Sitzbereiche aus Granit, die auf die Leidenschaft Herbert Wehners - das Pfeiferauchen - anspielen.

Mehr Raum für Fahrradfahrer

Zudem führt die Veloroute 11 an dem zentralen Knotenpunkt entlang. Zusätzlich wurden mehr als 150 Fahrrad-Stellplätze errichtet. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sagte, dass der neu gestaltete Herbert-und-Greta-Wehner-Platz zeige, wie städtebauliche und verkehrliche Maßnahmen für mehr urbane Lebensqualität Hand in Hand gehen. Der Ausbau der Radverkehrsanlagen mit einer Breite von 2,25 Metern sorge zudem für ein angenehmes und sicheres Fahrgefühl.

Neugestaltung für fast sechs Millionen Euro

Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen (SPD) lobte, dass es gelungen sei, eine attraktive Innenstadtfläche zu schaffen und die Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen. Nach Angaben der Stadt haben der Umbau und die Neugestaltung rund 5,9 Millionen Euro gekostet.

Herbert Wehner: Wahlkreis Hamburg-Harburg

Seinen Namen hat der Platz von dem berühmten Politikerpaar Herbert und Greta Wehner. Die beiden Sozialdemokraten prägten die politische Bühne nach dem Zweiten Weltkrieg mit. Als Abgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Harburg gehörte Herbert Wehner insgesamt 34 Jahre lang dem Deutschen Bundestag an und war der SPD-Fraktionsvorsitzende mit der längsten Amtszeit (14 Jahre). Greta war seine dritte Ehefrau, stets an seiner Seite und ebenfalls politisch aktiv. Deshalb wurde ihr Name offiziell im Namensschild mit aufgenommen.

