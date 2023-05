Hamburg: Teilsperrung der A7 zwischen Bahrenfeld und Volkspark Stand: 08.05.2023 10:54 Uhr Wieder Bauarbeiten auf der A7: Dabei soll es bis Sonnabend, 5 Uhr, zu nächtlichen Teilsperrungen zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Bahrenfeld und Hamburg-Volkspark kommen. Grund sind Bauarbeiten am Tunnel Altona.

Die Sperrungen sollen jeweils um 21 Uhr beginnen und morgens um 5 Uhr aufgehoben werden. Im Rahmen der Bauarbeiten am Tunnel Altona soll die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Volkspark in beide Richtungen nur noch einspurig befahrbar sein. Laut Autobahn GmbH Nord kommt es zusätzlich zur Sperrung aller Ausfahrten an der Anschlussstelle Volkspark.

A7 Richtung Norden von Mittwoch auf Donnerstag gesperrt

Für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21 und 5 Uhr, sei zusätzlich die Fahrbahn Richtung Norden zwischen Bahrenfeld und Volkspark gesperrt. Außerdem soll im selben Zeitraum die Auffahrt der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen Richtung Norden gesperrt sein.

Bauarbeiten stark witterungsabhängig

Da die Bauarbeiten stark witterungsabhängig seien, wären terminliche Verschiebungen der Arbeiten möglich, so die Autobahn GmbH Nord. Erst Ende April war die Autobahn 7 am Hamburger Elbtunnel für 55 Stunden voll gesperrt worden. Im Rahmen dieser Bauarbeiten wurden neue Schäden entdeckt.

