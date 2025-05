Stand: 14.05.2025 05:45 Uhr Nach tödlichem Hochhaussturz: Fünf Männer in Untersuchungshaft

Nach dem tödlichen Balkonsturz eines 15-Jährigen in Wilstorf sind jetzt fünf junge Männer in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Sie sollen vor einem Monat mit Gewalt in die Wohnung gestürmt sein, der 15-Jährige wollte offenbar vor ihnen über den Balkon fliehen. Er war dabei aus dem achten Stock des Hochhauses in den Tod gestürzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.05.2025 | 06:00 Uhr