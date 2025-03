Nach der Hamburg-Wahl: Wieder Rot-Grün oder doch Rot-Schwarz? Stand: 03.03.2025 17:39 Uhr Rot-Grün oder Rot-Schwarz? Das ist die Frage nach der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Hamburg. Die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher kann als Sieger entscheiden, mit wem sie künftig im Senat zusammen regieren möchte.

Nach dem Wahlsieg am Sonntag hält Tschentscher die Frage nach dem künftigen Koalitionspartner weiter offen. "Wir sind froh, dass wir jetzt zwei Koalitionsoptionen haben, sowohl mit den Grünen wie auch mit der CDU", sagte er nach einem Treffen mit den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken in Berlin.

Die Grünen als erste Option für Tschentscher

Die erste Option sei es, mit den Grünen die seit 2015 andauernde Koalition fortzuführen. Es gebe aber neue Themen, wie innere Sicherheit und irreguläre Einwanderung. Die SPD werde bei den Grünen darauf drängen, vorher zu klären, wie das Land Hamburg in Zukunft im Bundesrat abstimmen wird.

CDU "nicht nur aus den Augenwinkeln angucken"

Rechnerisch sei auch Rot-Schwarz möglich, deshalb werde man auch mit der CDU reden. "Wir blicken das auch nicht nur aus den Augenwinkeln an", sagte Tschentscher. Allerdings habe ihm auch "vieles nicht gefallen", was die Union in den Wochen vor der Bundestagswahl in der Migrationspolitik getan habe, sagte der Bürgermeister.

Thering und Fegebank sehen Wählerwillen jeweils bei sich

CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering meint, die Hamburgerinnen und Hamburger hätten sich für einen Richtungswechsel entschieden. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank, sieht dagegen eine klare Mehrheit für Rot-Grün. Die Wählerinnen und Wähler wollten, dass das Bündnis weiter in Hamburg regiere.

SPD, Grüne und CDU beraten derzeit parteiintern darüber, wie Sondierungsgespräche beginnen könnten.

Beide Optionen ohne Zwei-Drittel-Mehrheit

Wie das neue Regierungsbündnis in Hamburg künftig auch aussieht, von der bisherigen komfortablen Zwei-Drittel-Mehrheit muss sich Hamburgs Bürgermeister in jedem Fall verabschieden - und sich einer gestärkten Opposition in der Bürgerschaft stellen.

Linke und AfD sind stärker geworden

Da ist zum einen die Linke, die mit mehr als elf Prozent zum ersten Mal in Hamburg zweistellig ist. Zugelegt hat hier auch die AfD - allerdings blieb ihr Ergebnis bei der Hamburg-Wahl mit siebeneinhalb Prozent deutlich unter dem im Bund.

Debakel für FDP, BSW und Volt auch nicht drin

Die FDP scheiterte mit 2,3 Prozent erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Das ist das bisher schlechteste Ergebnis für die Liberalen bei einer Bürgerschaftswahl. Das BSW schaffte es bei seinem ersten Anlauf in Hamburg mit 1,7 Prozent ebenfalls nicht ins Landesparlament. Besser schnitt Volt mit 3,3 Prozent ab.

