Nach Überfall auf Geldboten in Billstedt: Zwei Männer vor Gericht

Stand: 10.07.2024 15:53 Uhr

Seit Mittwoch sind zwei der drei mutmaßlichen Räuber vor einer Jugendstrafkammer des Hamburger Landgerichts angeklagt. Am Silvestermorgen 2022 waren in Billstedt zwei Geldboten überfallen worden als sie in einer Commerzbank-Filiale die Geldautomaten befüllen wollten.